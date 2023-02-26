Земля забытых предков: Гиперборея — таинственная родина древних славян В истории было две легендарные земли, известные с античных времён. Греческие историки упоминали Атлантиду и Гиперборею — два государства с небывало высоким уровнем развития. 25 февраля, 23:40 57383 57383 Фото © VK / "Живописец Всеволод Иванов"

Гиперборея находилась на севере, вероятно, на территории современной России. Многие считают, что именно с Гипербореи началась современная человеческая цивилизация. В последнее время интерес к таинственным землям высок как никогда. Попытаемся выяснить, что это за таинственный край.

Страна чудес, известная с древних времён

Фото © VK / "Живописец Всеволод Иванов"

Гиперборея и Атлантида — два государства сверхлюдей. Их населяли высшие существа, обладающие мистическими способностями. Они владели телекинезом и были бессмертны, а их технологии опередили время на тысячи лет. Так по крайней мере считали древние греки, в частности отец истории Геродот. Но между Атлантидой и Гипербореей было одно существенное различие. Атлантида была уничтожена неведомым катаклизмом — её поглотили морские волны. А вот Гиперборея жила тогда, когда о ней писали античные учёные. В переводе Гиперборея — страна, находящаяся за Бореем — северным ветром. По греческим легендам, именно оттуда происходила мать бога солнца Аполлона, Феба. А сам бог, когда подрос, неоднократно навещал родину предков. В VII веке до нашей эры грек по имени Аристей попытался открыть эту удивительную страну и отправился в путь. Но добрался он только до Урала. А дальше идти не рискнул. Позже Аристей сочинил об этом поэму, в которой расписал свой маршрут. Сперва нужно переплыть Чёрное море, затем пересечь Урал, и на берегу Крайнего моря, где ночь длится полгода, путника встретит таинственная Гиперборея. Несмотря на довольно чёткое описание, координаты получились расплывчатыми. И следующие несколько веков Гиперборею судорожно искали.

Север хранит тайну

Фото © VK / "Живописец Всеволод Иванов"

Древние греки восхищались Гипербореей. А вот древние римляне, позже и византийцы, пугались этого слова. В их глазах гиперборейцы перестали быть просветлёнными существами, умеющими летать по воздуху и жить вечно, и стали жестокими варварами, которые приходили с Севера и растаскивали по кускам некогда могучую Римскую империю. Гиперборея превратилась в страну жестокого холода и суровых нравов. Когда в 860 году княжеские славянские дружины осаждали Константинополь, патриарх Фотий жаловался на "народ севера": "Откуда обрушилась на нас эта страшная гроза гиперборейская?". С тех пор Гиперборея на долгие века стала ассоциироваться с Россией и славянами. Особенно параллель Россия – Гиперборея укрепилась в конце XV века. Совпали два события: с одной стороны, из захваченного турками Константинополя вывезли научный труд античного историка II века Клавдия Птолемея "География". В нём историк размещал Гиперборею на севере Евразии. А вторым фактором стало освобождение Руси от татарского ига в конце XV века. Когда в Европе, словно из ниоткуда, возникло новое крупное государство — Московия, — все решили, что это гиперборейцы и есть. В 1507 году даже была выпущена карта, на которой Гиперборея была. Но когда европейцы начали чаще наведываться в Московию, то они увидели таких же людей — без сверхтехнологий и магии. Тогда появилась версия, что Гиперборея лежит где-то севернее.

Годы безуспешных поисков

Фото © Wikipedia

За минувшие века Гиперборея неоднократно меняла свою прописку. Её помещали в Арктику, переносили на территорию Норвегии и даже пытались отыскать на хребте Ломоносова. Нацисты из организации "Аненербе" были уверены, что Гиперборея и остров Туле, где живут боги, — это одно и то же место. Отыскать свою Гиперборею они пытались в Финляндии и в Исландии. Впрочем, безуспешно. Последние экспедиции любителей неведомого "открыли" Гиперборею в районе Кольского полуострова. Там начали находить странные артефакты. Гигантские каменные изваяния, выложенные в виде карты звёздного неба. Скалы, в которых некоторые учёные видели гигантские рукотворные фигуры. Всё началось в 1921 году, когда советский учёный Александр Барченко уверял, что открыл на Кольском полуострове затерянную цивилизацию, которая могла быть прародительницей всего нынешнего человечества. Он описывал древние строения, напоминающие пирамиды, и гигантские гранитные стелы. Но следующие экспедиции не нашли ничего похожего, и учёного высмеяли. Хотя его мемуары до сих пор засекречены. Вновь изучать Кольский полуостров начали в середине 90-х годов. Тогда энтузиасты, в частности исследователь Валерий Дёмин, предположили, что легендарную Гиперборею уничтожил катаклизм. Древние люди стали расселяться с Кольского полуострова в Европу, а часть их выстроила подземные города, куда и унесла все свои высокие технологии. Ни одна из этих теорий не поддерживается официальной наукой и считается или сказкой, или фальсификацией. Но в мире по-прежнему остаются тысячи людей, которые верят, что где-то на севере России хранит свои тайны древняя Гиперборея, прародина славян и всего человечества.

Авторы Артур Матвеев