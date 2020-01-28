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Регион
Опубликовано 28 января 2020, 19:17

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Фото © AP Photo / Christian Lutz

Фото © AP Photo / Christian Lutz

Накануне прибалтийские депутаты предложили ограничить возможности представителей РФ.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия России в полном объёме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Уточняется, что вопрос утверждения полномочий обсудят на пленарном заседании 29 января.

Накануне прибалтийские депутаты предложили ограничить полномочия России в ПАСЕ. В качестве одного из оснований было названо участие в делегации представителей Крыма.

Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и перестала участвовать в сессиях ПАСЕ, а также прекратила выплаты в Совет Европы. Летом 2019 года ПАСЕ полностью восстановила полномочия России.

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Анастасия Иванова
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