Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Накануне прибалтийские депутаты предложили ограничить возможности представителей РФ.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия России в полном объёме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Уточняется, что вопрос утверждения полномочий обсудят на пленарном заседании 29 января.

Накануне прибалтийские депутаты предложили ограничить полномочия России в ПАСЕ. В качестве одного из оснований было названо участие в делегации представителей Крыма.