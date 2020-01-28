Учёные: Глобальное потепление поставит под угрозу половину европейских вин

Если средняя температура увеличится на два градуса, то площади, на которых выращивается виноград, сократятся на 56%.

Изменение климата может стать главной причиной исчезновения традиционных французских вин из Бургундии, Бордо и других регионов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на результаты исследования канадских учёных.

Специалисты из Университета Британской Колумбии (Канада) изучили одиннадцать наиболее популярных сортов винограда: "каберне-совиньон", "шардоне", "мерло", "пино-нуар", "совиньон-блан", "гренаш", "рислинг", "мурведр", "сира", "шасла" и "треббиано". В частности, исследователей интересовали периоды созревания данных сортов винограда.

Сопоставив прогнозы изменения климата, специалисты попытались предсказать, в каких районах растения могут произрастать в будущем.

В итоге, если мировая температура вырастет на два градуса Цельсия, к концу столетия исчезнет более половины нынешних винодельческих регионов. Так, к примеру, исчезнет чувствительный к погодным перепадам сорт "пино-нуар". Виноделы, вероятно, заменят его на "сиру" или "гренаш". Пропадут также "каберне-совиньон" и "мерло", им на смену может прийти сорт "мурведр".