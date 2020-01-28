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Регион
Опубликовано 28 января 2020, 21:07

Толстой стал вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Его кандидатура была поддержана большинством делегатов.

Заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали главу российской делегации Петра Толстого.

Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации, — заключил ведущий.

В голосовании приняли участие 252 парламентария, из которых 132 поддержали кандидатуру Толстого, а 117 выступили против. Три бюллетеня были испорчены.

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Варвара Романова
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