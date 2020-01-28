Толстой стал вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы

— Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации, — заключил ведущий.

В голосовании приняли участие 252 парламентария, из которых 132 поддержали кандидатуру Толстого, а 117 выступили против. Три бюллетеня были испорчены.