Володин: Зеленский отрёкся от деда своим заявлением о Второй мировой войне

— Мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде стран Европы, когда звучат заявления от президентов Польши, Украины, политиков стран Прибалтики, перечёркивающие память о наших дедах. Это не только кощунственно, но и несправедливо, и в первую очередь по отношению к памяти их дедов и прадедов, потому что они сейчас практически отрекаются от них, — сказал Володин во время посещения Еврейского музея и центра толерантности.