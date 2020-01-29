Володин: Зеленский отрёкся от деда своим заявлением о Второй мировой войне
Парламентарий считает, что украинский лидер старается таким образом найти расположение у европейских стран и США.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне очерняют историю и сделаны, чтобы добиться расположения европейских стран и США.
— Мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде стран Европы, когда звучат заявления от президентов Польши, Украины, политиков стран Прибалтики, перечёркивающие память о наших дедах. Это не только кощунственно, но и несправедливо, и в первую очередь по отношению к памяти их дедов и прадедов, потому что они сейчас практически отрекаются от них, — сказал Володин во время посещения Еврейского музея и центра толерантности.
По его мнению, сделав заявление в Польше, Зеленский "отрёкся от деда", который был участником Второй мировой войны. Политик добавил, что украинский лидер пытается "очернить общую историю" ради сохранения власти и признания европейских стран и США.
Те, кто пытается переписать историю, в первую очередь "хотят забрать у нас близких", которые погибли, "дав возможность нам сегодня жить", заключил Володин.
Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ