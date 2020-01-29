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Регион
Опубликовано 29 января 2020, 16:27

Нобелевский комитет возмутил украинцев российским гражданством поэта Ивана Франко

Иван Франко. Фото © Wikipedia

Иван Франко. Фото © Wikipedia

Директор музея, посвящённого писателю, заявил, что Франко не имеет никакого отношения к РФ.

Директор украинского музея, посвящённого писателю Ивану Франко, Богдан Тихолоз возмутился тем, что на сайте Нобелевского комитета указано, что поэт — гражданин РФ.

— На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином Российской Федерации!!! Именно так определена страна, откуда родом был номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году, — написал Тихолоз в Facebook.

Мужчина также подчеркнул, что писатель не имеет никакого отношения к России, а его место проживания стоит указывать как Австрия, а сейчас уже — как Украина, так как Франко жил на территории королевства Галиции и Лодомерии. Украинцы поддержали пост Тихолоза в соцсети.

Иван Франко — поэт, писатель и учёный середины XIX — начала XX века.

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Анастасия Иванова
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