В ПАСЕ отклонили большинство поправок к резолюции по России
Мониторинговый комитет рекомендует утвердить полномочия российской делегации в полном объёме.
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большинство поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий делегации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации РФ Петра Толстого.
— Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддаётся на провокации со стороны авторов поправок — делегатов Великобритании и Украины, — добавил парламентарий.
Мониторинговый комитет, согласно проекту резолюции, рекомендует полностью утвердить полномочия российской делегации. Отмечается также прогресс России в выполнении рекомендаций, которые она получила после возвращения делегации в ассамблею.
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