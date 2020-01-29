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Регион
Опубликовано 29 января 2020, 21:29

В ПАСЕ отклонили большинство поправок к резолюции по России

Мониторинговый комитет рекомендует утвердить полномочия российской делегации в полном объёме.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большинство поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий делегации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации РФ Петра Толстого.

Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддаётся на провокации со стороны авторов поправок — делегатов Великобритании и Украины, — добавил парламентарий.

Мониторинговый комитет, согласно проекту резолюции, рекомендует полностью утвердить полномочия российской делегации. Отмечается также прогресс России в выполнении рекомендаций, которые она получила после возвращения делегации в ассамблею.

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Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Варвара Романова
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