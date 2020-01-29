В ПАСЕ отклонили большинство поправок к резолюции по России

Мониторинговый комитет рекомендует утвердить полномочия российской делегации в полном объёме.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большинство поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий делегации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации РФ Петра Толстого.

— Видим, что в ассамблее есть большинство, которое не поддаётся на провокации со стороны авторов поправок — делегатов Великобритании и Украины, — добавил парламентарий.