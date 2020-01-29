Толстой предостерёг депутатов ПАСЕ от повторения кризиса

Как отметил российский представитель, в течение пяти лет некоторые участники ПАСЕ занимались лишь распространением лжи о России.

Россия готова к ведению диалога с другими участниками ПАСЕ и на любые темы, но только на равных условиях, иначе это опять грозит привести к кризису внутри организации, как это уже было ранее. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в ходе обсуждения вопроса о продлении полномочий российской делегации в ассамблее.

— Мы здесь для того, чтобы наш с вами диалог был только на равных, мы готовы обсуждать любые проблемы. Но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других. Конечно, в случае принятия любых санкций в отношении России или в отношении нашей делегации, мы будем вынуждены снова уйти, и снова Парламентская ассамблея Совета Европы окажется в глубоком системном кризисе, и снова история повторится по кругу, — сказал Пётр Толстой.

В ходе обсуждения другие спикеры в попытках воспрепятствовать продлению полномочий РФ обвиняли Россию в различных нарушениях, однако, как подметил Толстой, например о словах своих украинских и грузинских коллег, которые знают правду о ситуации и в Южной Осетии с Абхазией, и в Донбассе, то они просто "слушают то, что им говорят, и благосклонно кивают головами".

— Вы в течение пяти лет нашего отсутствия слышали только ложь о России и ложь о действиях нашей страны. Она и до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов. Невозможно очернять страну, не зная фактов. Кто тут кого должен наказывать? — сказал Толстой.

Он также напомнил, что власти именно этих двух стран применили армию против сограждан, однако это нарушение осталось незамеченным.