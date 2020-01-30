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Опубликовано 30 января 2020, 15:34

Захарова назвала слова Зеленского о Второй мировой войне предательством истории

Она также прокомментировала высказывание Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о "развязывании Советским Союзом Второй мировой войны" аморальны и переходят все границы, сообщает ТАСС.

Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально, — заявила она.

Захарова также отметила, что лидер Украины практически "уравнял роль Советского Союза с Третьим рейхом" в жутких событиях 1939–1945 годов, включая холокост.

Не остались без внимания и заявления экс-президента Незалежной Леонида Кравчука о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове в начале войны.

Вас чем там лечат? Вы вообще в своём все уме? Там вообще остался кто-то на Украине, кто может раздать им какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны? — отметила с иронией Захарова.

Напомним, недавно Владимир Зеленский обвинил СССР в разжигании Второй мировой войны. А Леонид Кравчук в эфире программы "60 минут" заявил, что встреча Сталина и Гитлера перед началом войны "развязала руки" немецкому лидеру.

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Мария Захарова. Фото © Александр Щербак / ТАСС

Варвара Романова
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