Высшая мера: Дело высокопоставленного педофила, расстрелянного по приказу Сталина Секретарь ВЦИК и друг Сталина Авель Енукидзе, первый известный в советской истории педофил, занимавший высокую партийную должность, был схвачен и расстрелян в 1937 году. 24 февраля, 23:40 111290 111290 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images

Енукидзе специализировался на девочках 9–11 лет. Единственный из советских деятелей такого уровня, кто был официально обвинён в систематическом совращении малолетних.

Поставщик продуктов и любовниц

Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

Авель Енукидзе никогда не метил в высшие эшелоны власти, хотя биография для этого у него была идеальная. В нелегальных кружках состоял с конца XIX века, в начале XX века подружился со Сталиным и Лениным, отбывал наказание в ссылке, активно участвовал в Февральской революции. К тому же являлся крёстным первой жены Сталина и был вхож в их семью. В 1922 году стал секретарём ЦИК. В то время многие влиятельные люди жили вместе с семьями на территории Кремля, в том числе Сталин, не обретший тогда ещё единоличной власти, и многие соратники по партии. Одной из задач Авеля было решать хозяйственные вопросы обитателей Кремля — чтобы всегда были в наличии свежая икра, балык, хорошие вина. А ещё партийные лидеры были охотниками до плотских утех. Обеспечивать товарищей красивыми женщинами также входило в его обязанности, за что его особенно любили. Он и сам не прочь был поучаствовать в оргиях. С этого времени он вошёл во вкус и понял, что власть даёт ему возможность выбирать любых женщин.

Любитель малолетних девочек

Авель Енукидзе. Фото © Wikipedia

По свидетельству Троцкого, до вступления в руководящую должность Енукидзе был застенчив и скромен. Трудно было не только заподозрить его в оргиях, но и даже предположить, что у этого человека есть личная жизнь. Решение хозяйственных вопросов, а вместе с тем и поставка красоток в Кремль, руководство Большим театром вместе с товарищем Калининым постепенно раскрепостили Енукидзе. В учреждение, где он работал, обычно брали на работу женщин лояльных, нормально относящихся к приставаниям. Потом он стал отбирать только тех женщин, у которых были миловидные дочери-подростки. Изощрённость в сексуальных вопросах росла прямо пропорционально времени, проведённому на ответственном посту. По свидетельству жены брата первой жены Сталина Марии Сванидзе, с каждым годом Авель Енукидзе переходил на всё более и более юных, пока не докатился до девочек 9–11 лет, развращая их воображение, растлевая их.

Соратник "всесоюзного похотливого козла"

А.С.Енукидзе, М.И.Калинин, В.М.Молотов (слева направо) в Кремле во время 3-го Всесоюзного съезда Советов. 1925 г. Фото © Wikipedia

Всесоюзным похотливым козлом называли члена оргбюро ЦК ВКП(б) Михаила Калинина, очень влиятельного на тот момент человека, за его любвеобильность. С 1922 года он с Енукидзе курировал Большой театр. На учреждении это сказалось благотворно: зарплаты артистов выросли, сотрудники театра имели возможность лечиться в кремлёвской больнице, а также право на получение жилплощади вне очереди. Однако Енукидзе и Калинин, осознавая себя дарителями благ, требовали благодарности. Они любили устраивать "смотры" балерин. Девушки должны были приходить в специальный кабинет и там танцевать голышом для партийных лидеров. Танцами дело не ограничивалось. Но многие девушки и сами были не против: это было полезно для их карьеры, к тому же Енукидзе и Калинин доставали для них импортные духи и бельё. Сначала Енукидзе приглашал взрослых девушек, а потом в ход пошли несовершеннолетние.

Родственница Сталина на суде свидетельствовала, что Енукидзе "развратен и сластолюбив", что ему очень нравится заниматься сводничеством, разрушением семей и обольщением девочек. Она также сказала, что он в первые годы после революции использовал свои ресурсы для того, чтобы покупать женщин и девушек.

Первое дело о педофилии в СССР

Коллаж LIFE. Фото © Getty Images

Уже летом 1935 года началась массовая чистка педофилов. 20-е годы можно назвать сексуальной революцией: люди выходили обнажёнными на парады, менялись партнёрами, вовлекали в оргии несовершеннолетних. В 30-х партия повернула курс на семейную мораль и половую нравственность. Все были в курсе предпочтений Енукидзе. То, на что раньше закрывали глаза, всплыло и стало одним из пунктов обвинения. Снятый с должности секретаря ВЦИК, он был сначала направлен на пост начальника Управления автодорожного транспорта в Харькове, а после этого арестован. Его обвинили в растлении малолетних с формулировкой "бытовое разложение".

Это первый официальный случай признания вчерашнего руководителя педофилом. Прежде при обвинении делали упор на политические и другие проступки. Глава НКВД Генрих Ягода также откопал компромат, согласно которому Енукидзе помог двум своим любовницам бежать за границу. В октябре 1937 года Сталин подписал приказ о расстреле Авеля Енукидзе. В последний день этого месяца бывший секретарь ЦИК был расстрелян.

Булгаков высмеял его как неверного мужа в "Мастере и Маргарите"

В 1934 году писатель направил Енукидзе просьбу дать ему разрешение выехать за границу. Тот тогда руководил Большим театром, в котором работал Булгаков, и мог поспособствовать скорейшему решению его вопроса. Однако Авель Енукидзе перенаправил прошение, в результате просьба потонула в бюрократической волоките. Писатель затаил обиду и в своём самом известном романе вывел Енукидзе под именем Аркадия Семплеярова — чиновника и ветреного мужа, которого Воланд разоблачил во время сеанса в театре "Варьете". Досталось от гения и другим влиятельным людям того времени, например Луначарскому.

Авторы Николай Антонов