Россияне потратили в чёрную пятницу в три раза больше, чем в киберпонедельник
Средний чек на январской распродаже составил чуть больше 2000 рублей, тогда как в ноябре покупатели тратили около пяти тысяч.
Средний чек россиян на покупки в чёрную пятницу был втрое выше, чем в киберпонедельник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные банка "Русский стандарт".
Аналитики изучили операции по картам в своей эквайринговой сети, которая является четвёртой по величине в стране. Так, в среднем покупатели на ноябрьских пятничных распродажах в 2019 году потратили 5237 рублей против 5043 рублей в 2018 году. Киберпонедельник (конец января) таких сумм не принёс — 2015 рублей в 2020 году против 1600 в 2019-м.
В чёрную пятницу россияне в основном покупали электронику, оплачивали рестораны и авиабилеты. А на январской распродаже популярными категориями стали бытовая техника и компьютерные программы.
Ранее сообщалось, что россияне совершили покупки на сумму 5,6 миллиарда рублей во время киберпонедельника и в целом стали тратить больше. Самый дорогой заказ — на 200 тысяч рублей — был оформлен пользователем из Москвы 28 января и включал в себя iPhone 11 PRO, умный фитнес-браслет, беспроводные наушники, набор клюшек для гольфа и духовку.