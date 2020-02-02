Россияне потратили в чёрную пятницу в три раза больше, чем в киберпонедельник

Средний чек на январской распродаже составил чуть больше 2000 рублей, тогда как в ноябре покупатели тратили около пяти тысяч.

Средний чек россиян на покупки в чёрную пятницу был втрое выше, чем в киберпонедельник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные банка "Русский стандарт".

Аналитики изучили операции по картам в своей эквайринговой сети, которая является четвёртой по величине в стране. Так, в среднем покупатели на ноябрьских пятничных распродажах в 2019 году потратили 5237 рублей против 5043 рублей в 2018 году. Киберпонедельник (конец января) таких сумм не принёс — 2015 рублей в 2020 году против 1600 в 2019-м.

В чёрную пятницу россияне в основном покупали электронику, оплачивали рестораны и авиабилеты. А на январской распродаже популярными категориями стали бытовая техника и компьютерные программы.