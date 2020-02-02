В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
По мнению Ярослава Нилова, предложенные в новом КоАП суммы завышены и говорят о непонимании авторами документа ситуации в стране.
Глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил установить сумму максимального штрафа для водителей за нарушение ПДД не выше половины минимального размера оплаты труда (МРОТ).
— С учётом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определённому проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ, — цитирует депутата РИА "Новости".
По мнению Нилова, предложенные в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы завышены. Он считает, что авторы документа просто не знают о реальной ситуации в стране. Как отметил парламентарий, в случае принятия нового КоАП в нынешнем виде водитель может лишиться целой зарплаты, "проехав по трассе, где безобразно организовано движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки". Он настоятельно рекомендует разработчикам новой редакции кодекса учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.
Напомним, ранее был опубликован проект нового КоАП, согласно которому суммы некоторых штрафов за нарушение ПДД могут увеличиться до шести раз. Также в проекте появились такие нововведения, как штраф за опасное вождение, невыполнение неоднократного требования сотрудника полиции и повторное использование чрезмерной тонировки. В "Синих ведёрках" назвали людоедской идею резко повысить штрафы за нарушение ПДД.
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