В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

По мнению Ярослава Нилова, предложенные в новом КоАП суммы завышены и говорят о непонимании авторами документа ситуации в стране.

Глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил установить сумму максимального штрафа для водителей за нарушение ПДД не выше половины минимального размера оплаты труда (МРОТ).

— С учётом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определённому проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ, — цитирует депутата РИА "Новости".

По мнению Нилова, предложенные в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы завышены. Он считает, что авторы документа просто не знают о реальной ситуации в стране. Как отметил парламентарий, в случае принятия нового КоАП в нынешнем виде водитель может лишиться целой зарплаты, "проехав по трассе, где безобразно организовано движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки". Он настоятельно рекомендует разработчикам новой редакции кодекса учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.