Володин предложил создать рабочую группу по регионам с наибольшей убылью населения

Она может заняться изучением ситуации в этих субъектах РФ и решением проблемы с демографией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо создать рабочую группу по пяти субъектам России, где в 2019 году зафиксировали самую большую убыль населения.

В частности, Володин предлагает изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в регионах и предложить меры, которые позволят снизить уровень смертности, сократить переезд жителей. Речь идёт о повышении качества жизни граждан и развитии экономики. Володин отметил, что тема будет обсуждаться завтра на заседании Совета Думы.