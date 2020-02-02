Володин предложил создать рабочую группу по регионам с наибольшей убылью населения
Вячеслав Володин. Фото © VK / Государственная дума
Она может заняться изучением ситуации в этих субъектах РФ и решением проблемы с демографией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо создать рабочую группу по пяти субъектам России, где в 2019 году зафиксировали самую большую убыль населения.
В частности, Володин предлагает изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в регионах и предложить меры, которые позволят снизить уровень смертности, сократить переезд жителей. Речь идёт о повышении качества жизни граждан и развитии экономики. Володин отметил, что тема будет обсуждаться завтра на заседании Совета Думы.
Напомним, ранее Росстат заявил, что самая большая убыль населения на 1 февраля 2020 года отмечена в трёх федеральных округах: Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи). В список регионов — лидеров по этому показателю вошли Саратовская (19 тысяч), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Волгоградская (15,8 тысячи) области и Алтайский край (15,8 тысячи).