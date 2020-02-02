Американцы назвали самое грозное оружие СССР

В их число вошли самолёты, автоматы, пушки, танки и подводные лодки.

В США назвали самое опасное вооружение, которое было создано в СССР, среди которого автомат Калашникова и стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. Список опубликовал военный журнал The National Interest.

Автомат Калашникова был назван самым простым пехотным оружием, которое когда-либо изобретал Советский Союз. Благодаря простоте и небольшому весу оружие стало популярным во всём мире. С начала производства было выпущено более 75 миллионов экземпляров. Также американцы оценили 122-миллиметровую буксируемую гаубицу 1938 года, которая стала самым распространённым артиллерийским орудием времён Второй мировой войны.

Попала в топ журнала и советская подводная лодка "Тайфун" — самая большая в мире даже по сей день. Её длина составляла 175 метров, а водоизмещение равно 24 тысячам тонн. Одна из них до сих пор используется для испытаний ракет "Булава". Не обошлось и без танков: танк Т-55 стал одним из самых популярных во всём мире со времён окончания Второй мировой войны. Точное количество произведённых единиц до сих пор неизвестно: оно варьируется от 42 до 100 тысяч машин. Их популярность обусловлена в том числе относительно низкой стоимостью обслуживания.

Завершает список самых грозных видов вооружения последний стратегический сверхзвуковой бомбардировщик, созданный СССР, Ту-160. В условиях холодной войны "Белый лебедь" должен был быть малозаметным и маловысотным самолётом, который бы незаметно проникал в воздушное пространство и сбрасывал ядерные боеголовки. Первая модификация Ту-160 могла поднять в воздух 22 тонны боеприпасов.