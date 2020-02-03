Саакашвили заявил, что сейчас Украина живёт хуже, чем при Советском Союзе

Он считает, что нужно добиться прорыва, чтобы люди поверили, что хоть что-то получается.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сейчас Украина живёт гораздо хуже, чем при Советском Союзе, и с каждым годом положение только усугубляется.

— На Украине люди в принципе не видели примера успеха за все эти 25 лет. Были маленькие просветления, но в целом большого просвета не было. Никогда города Украины не были в такой плохой форме, с каждым годом всё хуже и хуже, дороги хуже, фасады хуже, больницы хуже, — отметил он в эфире телеканала "112".

Саакашвили добавил, что не понимает, почему везде всё улучшается, а на Украине нет. "Кто нас проклял?" — вопрошает грузинский политик. Он считает, что главное для Украины — добиться прорыва, чтобы люди поверили, что хоть что-то получается.

Также Саакашвили отметил, что после его правления Грузия была гораздо лучше, чем в период СССР.