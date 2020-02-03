Между Россией и КНДР из-за вспышки коронавируса отменены пассажирские поезда

Железнодорожное сообщение приостановлено с сегодняшнего дня.

Между Россией и Северной Кореей отменили пассажирские поезда в связи со вспышкой коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Пхеньяне.

В дипмиссии сообщили, что железнодорожное сообщение приостановлено с сегодняшнего дня.

Как сообщалось ранее, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса власти КНДР временно приостановили авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток.