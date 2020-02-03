Между Россией и КНДР из-за вспышки коронавируса отменены пассажирские поезда
Железнодорожное сообщение приостановлено с сегодняшнего дня.
Между Россией и Северной Кореей отменили пассажирские поезда в связи со вспышкой коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Пхеньяне.
В дипмиссии сообщили, что железнодорожное сообщение приостановлено с сегодняшнего дня.
Как сообщалось ранее, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса власти КНДР временно приостановили авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток.
Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань. Число погибших от болезни в Китае достигло 361 человека, а количество заражённых превысило 17 тысяч. Также один человек погиб на Филиппинах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения.
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