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Регион
Опубликовано 3 февраля 2020, 07:46

Между Россией и КНДР из-за вспышки коронавируса отменены пассажирские поезда

Железнодорожное сообщение приостановлено с сегодняшнего дня.

Между Россией и Северной Кореей отменили пассажирские поезда в связи со вспышкой коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Пхеньяне.

В дипмиссии сообщили, что железнодорожное сообщение приостановлено с сегодняшнего дня.

Как сообщалось ранее, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса власти КНДР временно приостановили авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань. Число погибших от болезни в Китае достигло 361 человека, а количество заражённых превысило 17 тысяч. Также один человек погиб на Филиппинах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения.

Число жертв коронавируса превысило количество умерших от SARS в 2002 году
Число жертв коронавируса превысило количество умерших от SARS в 2002 году
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Фото © Pixabay

Варвара Романова
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