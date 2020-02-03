В Госдуме призвали бесплатно раздавать медицинские маски россиянам
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От вспышки нового типа пневмонии в Китае уже скончался 361 человек.
Депутат Госдумы Олег Нилов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением бесплатно выдавать всем заболевшим каким-либо вирусом медицинские маски.
— При постановке диагноза врач обязан выписывать кроме препаратов ещё и рецепт на получение медицинской маски бесплатно. Бесплатная выдача медицинских масок позволит минимизировать количество заболевших, время врачей, а также последующие экономические потери работодателей и сотрудников, — сказал "Парламентской газете" Нилов.
Депутат также отметил, что необходимо увеличить количество финансов, вкладываемых в изобретение вакцины.
Напомним, в конце декабря в Китае зафиксировали вспышку нового типа пневмонии. От коронавируса в Поднебесной уже скончался 361 человек, также один человек погиб на Филиппинах. В России было зафиксировано два случая заражения вирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Вирусолог рассказал, как правильно носить медицинские маски.