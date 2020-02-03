В Госдуме призвали бесплатно раздавать медицинские маски россиянам

От вспышки нового типа пневмонии в Китае уже скончался 361 человек.

Депутат Госдумы Олег Нилов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением бесплатно выдавать всем заболевшим каким-либо вирусом медицинские маски.

— При постановке диагноза врач обязан выписывать кроме препаратов ещё и рецепт на получение медицинской маски бесплатно. Бесплатная выдача медицинских масок позволит минимизировать количество заболевших, время врачей, а также последующие экономические потери работодателей и сотрудников, — сказал "Парламентской газете" Нилов.

Депутат также отметил, что необходимо увеличить количество финансов, вкладываемых в изобретение вакцины.