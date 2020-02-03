В Госдуме предложили зафиксировать понятие брака в конституции

По словам автора идеи, этот шаг позволит снять целый ряд вопросов, которые в России пытаются задавать по аналогии с европейскими странами.

В конституции стоит уточнить понятие брака как союза мужчины и женщины, чтобы положить конец спекуляциям на тему предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой.

— Наверно, нужно упоминание о том, что семья, брак — это отношения между мужчиной и женщиной, тогда это снимает целый ряд вопросов, которые нам сегодня пытаются задавать по аналогии с разными другими европейскими странами, — приводит его слова РИА "Новости".

Выступая на пресс-конференции после зимней сессии ПАСЕ, он отметил, что Россия никогда не примет постулат Совета Европы о необходимости предоставления отдельных прав представителям нетрадиционной ориентации.