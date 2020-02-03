Володин: К законопроекту об изменениях в конституции поступило 65 поправок

В связи с этим их срок подачи продлён на неделю.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о 65 поступивших поправках к законопроекту об изменениях в конституции.

— На начало заседания Совета Госдумы поступило 65 дополнительных поправок. Считаем правильным их изучить. В этой связи мы решили продлить на неделю [до 14 февраля] срок подачи поправок, — сказал Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что если количество поправок ещё увеличится, то к вопросу о сроке их подачи снова вернутся.