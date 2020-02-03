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Опубликовано 3 февраля 2020, 18:08

Володин: К законопроекту об изменениях в конституции поступило 65 поправок

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В связи с этим их срок подачи продлён на неделю.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о 65 поступивших поправках к законопроекту об изменениях в конституции.

На начало заседания Совета Госдумы поступило 65 дополнительных поправок. Считаем правильным их изучить. В этой связи мы решили продлить на неделю [до 14 февраля] срок подачи поправок, — сказал Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что если количество поправок ещё увеличится, то к вопросу о сроке их подачи снова вернутся.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Российский лидер предложил пересмотреть полномочия ветвей власти и утвердить социальные обязательства правительства.

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Анастасия Иванова
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