Володин: К законопроекту об изменениях в конституции поступило 65 поправок
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В связи с этим их срок подачи продлён на неделю.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о 65 поступивших поправках к законопроекту об изменениях в конституции.
— На начало заседания Совета Госдумы поступило 65 дополнительных поправок. Считаем правильным их изучить. В этой связи мы решили продлить на неделю [до 14 февраля] срок подачи поправок, — сказал Володин.
Председатель Госдумы также отметил, что если количество поправок ещё увеличится, то к вопросу о сроке их подачи снова вернутся.
Напомним, 15 января президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Российский лидер предложил пересмотреть полномочия ветвей власти и утвердить социальные обязательства правительства.