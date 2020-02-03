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Регион
Опубликовано 3 февраля 2020, 23:40

В Кении при давке в школе умерло 14 детей

Они бежали к выходу сразу после окончания занятий.

На западе Кении 14 учеников начальной школы погибли при давке в коридоре. Ещё по меньшей мере 39 детей получили ранения. Об этом сообщает газета Daily Nation.

Инцидент произошёл в городе Какамега. В районе пяти часов вечера занятия в школе закончились и дети кинулись к выходу. В коридоре образовалась давка, в которой нескольких школьников попросту затоптали. Сообщается также, что один из детей выпал с третьего этажа здания.

По данным издания, 20 госпитализированным после случившегося уже оказана необходимая медицинская помощь. Их выписали и отправили домой.

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Фото © Pixabay

Вера Павлова
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