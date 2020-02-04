Наиболее подвержены атаке вирусов дети в возрасте от трёх до 14 лет.

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.

— Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах Российской Федерации, а также в восьми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации), — отметили в ведомстве.

В целом в стране наблюдается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наибольшей опасности подвержены дети в возрасте от трёх до 14 лет.