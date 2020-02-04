Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России
Наиболее подвержены атаке вирусов дети в возрасте от трёх до 14 лет.
Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.
— Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах Российской Федерации, а также в восьми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации), — отметили в ведомстве.
В целом в стране наблюдается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наибольшей опасности подвержены дети в возрасте от трёх до 14 лет.
По данным Роспотребнадзора, прививки сделали чуть более 50% населения страны.
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