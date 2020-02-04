В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены на лекарства в период вспышек заболеваний
В настоящее время нет никакого законодательства, ограничивающего ценообразование в области фарминдустрии.
Аптекам могут запретить поднимать цены на медикаменты во время распространения вирусных заболеваний. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Об этом пишет RT со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции копию его письменного обращения к главам Росздравнадзора и Роспотребнадзора.
В тексте обращения отмечено, что в ведомства направляют запросы всё больше людей с жалобами на резкое подорожание медицинских масок и противовирусных препаратов в связи с эпидемией "китайского коронавируса".
Как пишет сам Чернышов, средняя стоимость медицинских масок и препаратов выросла в три-четыре раза. Депутат отмечает, что ажиотаж среди населения становится "хлебом" для фармкомпаний, которые пытаются нажиться за счёт опасного вируса.
— В связи с этим считаю необходимым запретить [в период вспышек инфекций] повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары. Контроль исполнения этого приказа должен быть максимально жёстким, — написал Чернышов.
В Курской области, например, маски выросли в цене аж в 35 раз. По словам замгубернатора региона, кроме словесного убеждения, у властей нет других механизмов легитимного влияния на ценообразование.
По последним данным, жертвами коронавируса стали 425 человек, большинство из которых умерли на территории провинции Хубэй — эпицентра заболевания. Лайф выпустил карту, на которой отображены все случаи заражения и территории, на которых оно распространяется. Карта обновляется ежедневно.
Фото © ТАСС / Артем Геодакян