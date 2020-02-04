В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены на лекарства в период вспышек заболеваний

В настоящее время нет никакого законодательства, ограничивающего ценообразование в области фарминдустрии.

Аптекам могут запретить поднимать цены на медикаменты во время распространения вирусных заболеваний. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Об этом пишет RT со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции копию его письменного обращения к главам Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

В тексте обращения отмечено, что в ведомства направляют запросы всё больше людей с жалобами на резкое подорожание медицинских масок и противовирусных препаратов в связи с эпидемией "китайского коронавируса".

Как пишет сам Чернышов, средняя стоимость медицинских масок и препаратов выросла в три-четыре раза. Депутат отмечает, что ажиотаж среди населения становится "хлебом" для фармкомпаний, которые пытаются нажиться за счёт опасного вируса.

— В связи с этим считаю необходимым запретить [в период вспышек инфекций] повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары. Контроль исполнения этого приказа должен быть максимально жёстким, — написал Чернышов.

В Курской области, например, маски выросли в цене аж в 35 раз. По словам замгубернатора региона, кроме словесного убеждения, у властей нет других механизмов легитимного влияния на ценообразование.