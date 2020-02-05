"С досадой, но искренне". Бальбек оценил высказывание Помпео о российском Крыме

По мнению парламентария, пусть лучше Киев узнает правду, чем будет годами "пить сладкий мёд политической лжи".

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек уверен, что высказывания госсекретаря США Майка Помпео о Крыме, вне всяких сомнений, шокировали Киев, однако Украине лучше узнать правду сейчас и осознать, что республика не просто отошла от украинских берегов, а отчалила и убыла за горизонт. Его слова приводит РИА "Новости".

В словах Помпео нет сенсаций. Руководитель американского внешнеполитического ведомства, возможно, с досадой, но искренне озвучил то, о чём думают во всём западном мире. Наверняка он подумал, что пусть лучше Украина сейчас узнает правду, чем будет ещё годами пить сладкий мёд политической лжи и несбывшихся надежд Руслан Бальбек Депутат ГД РФ

Парламентарий назвал высказывания американского политика настоящим шоком для Киева. Он напомнил, что Крым "не просто отошёл от украинских берегов, но отчалил и убыл за горизонт".