Нет предела совершенству... Подумаете вы, посмотрев на этих необычайно длинных котиков: 15 фото от Reddit

"Наш загорающий котик немного расплавился на крыльце"
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"Эй, посмотрите, какой я длинный"
"Он может играть в тетрис"
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"Такие пушистики лучше сторожевых псов"
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"Если у вас есть сомнения, что это такое, то знайте: растянутый чёрно-белый кот, которого держат вверх тормашками"
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"Почти в человеческий рост!"
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"Только посмотрите на эти НОЖКИ"
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"Короткошёрстный или пушистый — на растяжимость кота не влияет"
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"Наш парень нереально длинный"
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"Таких дерзких котов лучше за километр обходить"
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Кота, застрявшего в стене торгового центра, спасли спустя 2 года, и всё благодаря неравнодушному сотруднику