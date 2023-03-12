Смоленский душитель: Как серийный убийца держал в страхе советский город Маньяка, терроризировавшего Смоленск три года, нашли только при помощи московского следователя. В 1978–1981 годах в черте города преступник совершил около 20 нападений, 13 девушек и женщин убил. 11 марта, 23:49 15405 15405 Фото © Shutterstock

Первая кровь

Серийный убийца из Смоленска Владимир Стороженко родился в 1953 году. В детстве состоял на учёте в милиции, занимался мелким воровством, убивал домашних животных. Когда вырос, сел в колонию за изнасилование. После выхода из тюрьмы устроился работать шофёром на автобазу, женился, имел репутацию примерного семьянина.

Как впоследствии выяснило следствие, Стороженко держал себя в руках до 24 лет, пока тяга к убийству не вывела его на новую фазу сумасшествия. Первое преступление произошло в сентябре 1978 года в исторической части города. Молодая девушка решила вечером сходить за хлебом. Домой она не вернулась. Утром её тело обнаружили недалеко от Успенского собора.

В милиции не приняли экстренных мер по поиску убийцы даже после того, как было обнаружено тело второй жертвы — местной школьницы. Следователи получили ещё два заявления об исчезновении женщин. Задушенных, изнасилованных и ограбленных несчастных милиционеры впоследствии обнаружили в оврагах, на пустырях и в кустарниках. После этого правоохранители поняли, что в городе орудует маньяк.

Брежнев берёт дело на контроль

Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

В течение трёх лет, с 1978 по 1981 год, Стороженко с завидной регулярностью нападал на местных жительниц, душил их, насиловал, после чего оставлял тела прямо в кустах центральных аллей. Складывалось впечатление, что маньяк не боится быть пойманным. Слухи об изнасилованиях и кровавых убийствах быстро распространялись. Сотрудницы Смоленского авиационного завода стали отказываться выходить на работу в ночные смены, и руководство завода решило отменить их, что тут же сказалось на выполнении госплана. Информация о том, что Смоленский авиационный завод на грани срыва государственного плана, дошла до генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В результате в Смоленск из столицы с приказом о немедленном задержании маньяка был командирован следователь по особо важным делам Исса Костоев.

Помощь из Москвы

Начало расследования сопровождалось массой ошибок и едва не привело к аресту прокурора Смоленска Николая Гончарова. Спустя месяц после прибытия столичного следователя обнаружили очередной изувеченный труп. Свидетели видели жертву на окраине города. За ней ехала машина якобы с прокурорскими номерами. Следователь выдвинул версию, согласно которой прокурор вместе с коллегой из ГАИ душит, насилует и грабит жительниц Смоленска.

Следователь Исса Костоев и маньяк Владимир Стороженко. Фото © mzk1.ru

Прокурора задержали. Город вздохнул с облегчением. Однако вскоре нашли очередное тело. Помимо следов изнасилования у жертвы обнаружили множественные колотые раны. Свидетельница утверждала, что видела другого человека, который совершенно не был похож на прокурора Смоленска. Под подозрением оказался местный сторож, арестованный за кражу и ранее судимый за коллаборационизм во время Великой Отечественной войны. Его взяли в разработку. Под давлением мужчина признался во всех убийствах, и в 1980 году его приговорили к десяти годам тюрьмы.

Но убийства на этом не закончились. В 1981 году очередная жертва, которой удалось вырваться из рук садиста, рассказала, что видела на груди преступника татуировки в виде ангела и барса. Костоев потребовал отправить в Смоленск опергруппу из Москвы и отстранить от дела всех местных следователей. Опергруппа изучила анкеты местных уголовников и неожиданно вышла на Владимира Стороженко, которого считали образцовым сотрудником автобазы.

Семейный подряд

И тут выяснилось, что преступник действовал не один. Мать-инвалид и младший брат (Сергей Стороженко), которому на момент задержания не было 18 лет, помогали маньяку переплавлять снятые с убитых женщин золотые украшения в слитки. Слитки прятали под кроватью обездвиженной матери. Ценности были обнаружены следствием в ходе проведения обыска в доме подозреваемого.

Коллаж © LIFE. Фото © mzk1.ru © Shutterstock

В 1983 году Костоев вместе с опергруппой провёл совершенно новый в истории криминалистики следственный эксперимент, чтобы доказать причастность Стороженко к убийству тринадцати жительниц Смоленска. По заказу следствия было изготовлено 30 манекенов. Тринадцать из них одели в одежду убитых женщин, положив в карманы записки с описанием деталей совершённых преступлений. Остальные семнадцать фигур выполняли роль статистов и были одеты в обычную одежду. Стороженко указал на все тринадцать фигур. Предоставленная им информация полностью совпала с текстом в записках.

Результаты проведённого эксперимента сыграли решающую роль в доказательстве вины серийного убийцы. В 1984 году Стороженко был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. До самого последнего момента маньяк отказывался верить в то, что будет расстрелян. Следователи так и не услышали ни слов раскаяния, ни сожаления.

Брат и подельник убийцы был приговорён к 18 годам лишения свободы. Перед оглашением приговора Сергей признался, что испытывал тяжёлые моральные мучения. Он не знал, как дальше жить и смотреть в глаза родственникам убитых жительниц Смоленска. Тем не менее в 2012 году Сергей, сменивший имя и фамилию на Александр Почуфаров, снова оказался в руках милиции за совершение ряда вооружённых ограблений на территории Смоленской области.

Авторы Николай Антонов