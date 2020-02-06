В Кении умер самый "большой и великолепный" слон Африки

По данным зоозащитников, смерть наступила от естественных причин

В Африке в возрасте 50 лет скончался один из самых известных слонов не только кенийского парка Амбосели, но и всего континента, 50-летний Тим был обладателем одних из самых больших бивней среди ныне живущих сородичей. Об этом сообщила пресс-служба Службы охраны дикой природы, передаёт Nairobi News.

— Тим, икона национального парка Амбосели и один из самых больших и великолепных слонов Африки, мёртв, — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, животное, каждый бивень которого весил более 45 килограммов, погибло от естественных причин, а не от деятельности браконьеров, для которых Тим был одной из самых заветных целей. Как сообщают зоозащитники, в 2016 году он пережил одно "покушение", хотя и получил камнем по голове и удар копьём.