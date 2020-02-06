Такую Грету нам не надо. В Швеции не хотят называть детей в честь экоактивистки Тунберг

Только за последний год количество новорождённых с таким именем сократилось почти на треть, достигнув минимума за последние десять лет.

Статистика наречения детей тем или иным именем зачастую зависит от того, какие деятели популярны в конкретный период времени в стране. Однако, как показывает статистика, шведская активистка Грета Тунберг не стала источником вдохновения для молодёжи у себя на родине. К такому выводу пришли журналисты Gothenburg Post после анализа данных роддомов.

Ожидалось, что "эффект Греты Тунберг", чьё имя активно освещается как внутри страны, так и за её пределами, окажет влияние на выбор имени для ребёнка, как это было, например, в 2013 году, когда после выхода первой части "Холодного сердца" количество Эльз (имя одной из главных героинь) в стране резко выросло. С Гретой сложился абсолютно обратный эффект — худшие показатели за последние десять лет.

— По сравнению с прошлым годом число новорождённых девочек по имени Грета сократилось с 149 до 104, таким образом, это имя выбывает из списка ста самых популярных, — говорится в статье.

Отмечается, что последние "великие дни" для имени Грета остались ещё в 2015 году, до того как Тунберг обрела свою популярность. Тогда так назвали 192 девочек по всей Швеции.