Старый друг лучше новых двух. Или как "дошик" даже на свадьбе может вас выручить

Правда, ехать за чудом гастрономической мысли придётся в Индонезию — делать такие вкусняшки придумали именно там. В оригинальной "кондитерской" на заказ вам с удовольствием приготовят многоярусный торт, украшенный не хуже классических бисквитных десертов с ромовой пропиткой и кремовыми розочками.

Для того чтобы сделать "коржи" для одного торта, уходит порядка 14–17 упаковок лапши. По расчётам, им можно накормить от восьми до десяти человек. Ну или одного — очень голодного.

Идея таких странных тортов пришла авторам, когда они вспоминали детство. Мамы заваривали им на обед в школу такую же лапшу. За несколько часов она застывала в форме и становилась похожа... на маленький тортик. А вкус оставался прежним — нужно было только придумать, какая будет начинка и топпинг.