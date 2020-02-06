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Опубликовано 6 февраля 2020, 12:00

Законопроект о борьбе с завышением цен аптеками внесут в ГД в ближайшие дни

Сейчас идёт его доработка с участием ФАС и Минздрава.

Законопроект, направленный против завышения цен в аптеках, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом рассказал депутат Андрей Исаев.

Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили, и проходит процесс доработки с участием антимонопольной службы, Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, — отметил парламентарий.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин выступил за ужесточение наказания для аптек, которые решили завысить цены на противовирусные препараты и маски на фоне "китайской" эпидемии. По мнению главы государства, такое должно караться лишением лицензии.

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Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Александра Вишнякова
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