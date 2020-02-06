Законопроект о борьбе с завышением цен аптеками внесут в ГД в ближайшие дни
Сейчас идёт его доработка с участием ФАС и Минздрава.
Законопроект, направленный против завышения цен в аптеках, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом рассказал депутат Андрей Исаев.
— Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили, и проходит процесс доработки с участием антимонопольной службы, Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, — отметил парламентарий.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин выступил за ужесточение наказания для аптек, которые решили завысить цены на противовирусные препараты и маски на фоне "китайской" эпидемии. По мнению главы государства, такое должно караться лишением лицензии.
Фото © ТАСС / Коньков Сергей