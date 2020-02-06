Законопроект о борьбе с завышением цен аптеками внесут в ГД в ближайшие дни

Сейчас идёт его доработка с участием ФАС и Минздрава.

Законопроект, направленный против завышения цен в аптеках, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом рассказал депутат Андрей Исаев.

— Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили, и проходит процесс доработки с участием антимонопольной службы, Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, — отметил парламентарий.