Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Глава нижней палаты пояснил, что парламентарий отправился в родной регион по работе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата Хайруллина, вертолёт с которым разбился в Татарстане. Сообщение опубликовано на сайте ГД.

— Он прошёл путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата ГД. С 2003 года Айрат Назипович представлял в Госдуме интересы избирателей республики. Более десяти лет возглавлял Национальный союз производителей молока. Сегодня он работал у себя в регионе, — сказал глава нижней палаты парламента.

Напомним, Bell 407, на борту которого находились Айрат Хайруллин, его помощник и пилот, пропал с радаров сегодня недалеко от Казани. Позже стало известно, что вертолёт потерпел крушение, а депутат погиб. Остальные находятся в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал фото с места катастрофы, а также называл возможную причину авиакатастрофы.