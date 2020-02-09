6,17 метра! 20-летний шведский прыгун с шестом установил новый мировой рекорд — видео
Предыдущее достижение принадлежало французу Рено Лавиллени.
Шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении, взяв высоту 6,17 метра.
Юному дарованию всего 20 лет, и с самого раннего детства он не привык проигрывать. Этот сезон Дюплантис начал с турнира в Германии, который состоялся в Дюссельдорфе 4 февраля. Тогда он также пытался покорить планку в 6,17 метра, но зацепил её рукой буквально в последнее мгновение.
Впрочем, спустя всего пять дней молодой швед взорвал спортивный мир феноменальным рекордом в польском Торуне.
Долгие годы мировые рекорды в прыжках с шестом принадлежали советскому и украинскому спортсмену Сергею Бубке. В 1993 году он прыгнул на 6,15 метра, и потом целых 20 лет никто не мог приблизиться к этому результату. Однако в 2014 году практически невозможное совершил француз Рено Лавиллени, взяв высоту 6,16 метра. Теперь и этот удивительный результат побит юным шведом. Тем не менее Бубка продолжает владеть рекордом на открытых стадионах — 6,14 метра.