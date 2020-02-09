6,17 метра! 20-летний шведский прыгун с шестом установил новый мировой рекорд — видео

Предыдущее достижение принадлежало французу Рено Лавиллени.

Шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении, взяв высоту 6,17 метра.

Юному дарованию всего 20 лет, и с самого раннего детства он не привык проигрывать. Этот сезон Дюплантис начал с турнира в Германии, который состоялся в Дюссельдорфе 4 февраля. Тогда он также пытался покорить планку в 6,17 метра, но зацепил её рукой буквально в последнее мгновение.

Впрочем, спустя всего пять дней молодой швед взорвал спортивный мир феноменальным рекордом в польском Торуне.