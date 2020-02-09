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Опубликовано 9 февраля 2020, 20:00

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт в Фалуне

Фото © ТАСС / Bildbyran / Zuma

Фото © ТАСС / Bildbyran / Zuma

Третье и четвёртое место также заняли наши соотечественники.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал первое место в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок РФ.

Второе место досталось норвежцу Шюру Рёте, а третье — россиянину Ивану Якимушкину. Четвёртым также стал наш соотечественник — Андрей Мельниченко.

Отмечается, что Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира.

Российский лыжник Большунов впервые в своей карьере стал победителем многодневки "Тур де ски"
Российский лыжник Большунов впервые в своей карьере стал победителем многодневки "Тур де ски"
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София Алабина
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