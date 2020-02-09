Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт в Фалуне

Третье и четвёртое место также заняли наши соотечественники.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал первое место в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок РФ.

Второе место досталось норвежцу Шюру Рёте, а третье — россиянину Ивану Якимушкину. Четвёртым также стал наш соотечественник — Андрей Мельниченко.