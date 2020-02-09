Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт в Фалуне
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Третье и четвёртое место также заняли наши соотечественники.
Российский лыжник Александр Большунов завоевал первое место в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок РФ.
Второе место досталось норвежцу Шюру Рёте, а третье — россиянину Ивану Якимушкину. Четвёртым также стал наш соотечественник — Андрей Мельниченко.
Отмечается, что Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира.