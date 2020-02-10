Носить маски обязали всех, кто контактирует с большим количеством людей на работе.

На фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для профилактики заражения коронавирусом на территории города Хабаровска ввели масочный режим. Соответствующее распоряжение городской администрации уже вступило в силу.

— Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города, — отмечается в сообщении.

Начиная с понедельника, 10 февраля, ношение масок станет обязательным для всех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. В частности, речь идёт о врачах, работниках торговых центров, банков и транспорта. Кроме того, в городе вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, учебных, медицинских организациях, а также на предприятиях сферы услуг, общепита и торговли.