Соперник ПСЖ забил самый нелепый автогол в истории — видео

ПСЖ в чемпионате Франции и так громит всех и вся, а иногда ещё и соперники помогают. Так, например, случилось в матче с "Лионом", который ещё год назад бился за медали, а сейчас болтается в середине таблицы. В очном матче защитник лионцев Марсал исполнил самый нелепый автогол в истории футбола: по его удару может показаться, что даже нападающий соперник не пробил бы лучше.