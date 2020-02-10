Соперник ПСЖ забил самый нелепый автогол в истории — видео
Защитник просто хотел выбить мяч.
ПСЖ в чемпионате Франции и так громит всех и вся, а иногда ещё и соперники помогают. Так, например, случилось в матче с "Лионом", который ещё год назад бился за медали, а сейчас болтается в середине таблицы. В очном матче защитник лионцев Марсал исполнил самый нелепый автогол в истории футбола: по его удару может показаться, что даже нападающий соперник не пробил бы лучше.
🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aC59kqaGaU— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) February 9, 2020
На самом деле несчастный бразилец просто хотел выбить мяч, но тот предательски слетел с ноги и угодил прямо в сетку собственных ворот. Голкипера в них в тот момент уже не было: он был отыгран в предыдущем эпизоде, когда попытался забрать мяч у игрока ПСЖ.
Парижане в итоге одержали победу со счётом 4:2. Они лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции с 12-очковым отрывом от идущего вторым "Марселя". Который, кстати, тренирует бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.