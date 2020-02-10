Медики объяснили, что эффективность медицинской маски не зависит от цены
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Ранее на фоне новостей о мировой вспышке коронавируса в регионах РФ выросли цены на индивидуальные средства защиты.
Председатель Комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева опровергла домыслы о том, что чем дороже медицинская маска, тем она эффективнее.
— Говорить, что дорогие маски эффективнее их более дешёвых аналогов, несправедливо, так как, действительно, больше пользы от средств индивидуальной защиты с более высокой степенью фильтрации, — сказала агентству "Москва" Картавцева.
Специалист пояснила, что эффективнее медицинских масок работают респираторы, однако людям с заболеваниями органов дыхания и сердца они противопоказаны.
Ранее на фоне вспышки в мире "китайского" коронавируса цены на медицинские маски в некоторых регионах России резко увеличились. Так, например, стоимость средств защиты в Дагестане выросла на 650%.