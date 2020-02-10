Ранее на фоне новостей о мировой вспышке коронавируса в регионах РФ выросли цены на индивидуальные средства защиты.

Председатель Комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева опровергла домыслы о том, что чем дороже медицинская маска, тем она эффективнее.

— Говорить, что дорогие маски эффективнее их более дешёвых аналогов, несправедливо, так как, действительно, больше пользы от средств индивидуальной защиты с более высокой степенью фильтрации, — сказала агентству "Москва" Картавцева.

Специалист пояснила, что эффективнее медицинских масок работают респираторы, однако людям с заболеваниями органов дыхания и сердца они противопоказаны.