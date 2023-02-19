Осьминоги на спутнике Юпитера: Что известно о внеземной жизни в Солнечной системе Такое впечатление, что ближний космос просто кишит всевозможными инопланетными существами. Сначала на Венере нашли "медвежат", затем марсианские насекомые, теперь ещё и моллюски подо льдом Европы. 18 февраля, 23:40 6825 6825 Осьминог

Ктулху, который подплывает без зова

Передайте эту информацию на Землю. "Цянь" погиб два часа назад, я один остался в живых. Пользуюсь передатчиком космического скафандра — не знаю, какова дальность его действия, но это мой единственный шанс. Слушайте меня внимательно. НА ЕВРОПЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ. Повторяю: НА ЕВРОПЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ..." "2061: Одиссея Три", Артур Кларк

В одном из эпизодов знаменитой "Космической Одиссеи" огромное существо, привлечённое ярким светом, проламывает лёд своей родной планеты-спутника и обрушивается на приземлившийся на неё космический корабль. Книга была написана в 1987 году. Тогда планетологи уже знали, что шестой спутник Юпитера покрыт толстой ледяной скорлупой, и подозревали, что он промёрз не полностью. Знали и о земных "чёрных курильщиках" — гидротермальных источниках, вокруг которых всё живёт и здравствует в глубинах океана в полной темноте. До их обнаружения считалось, что без солнечного света ничего ни жить, ни здравствовать не может.

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Вот она, Европа. 3122 километра в диаметре. Для сравнения: у Луны 3476. Это одна из четырёх крупнейших лун Юпитера. В 1610 году Галилео Галилей первым разглядел эту четвёрку в свой телескоп. Поэтому теперь эту компанию и называют "галилеевыми спутниками". Европа, Каллисто, Ио и Ганимед. Между прочим, в довольно-таки простецкий телескоп очень даже реально увидеть эти четыре крошечные точечки вокруг рыже-коричневого диска. Юпитер — после Луны, наверное, самая удобная мишень для начинающего наблюдателя, ибо он практически всегда в наличии на ночном небе.

Вообще, Европа интересна по многим причинам. Во-первых, шарик по плотности похож на Луну и мог бы считаться планетой земной группы, если бы был планетой. Во-вторых, конечно же, поверхность. Корка льда толщиной от 10 до 30 километров. Линии, протягивающиеся через всё полушарие. И цвета такого, как будто заполнены какой-то ржавчиной. По мнению учёных, это трещины: пока Европа идёт по орбите вокруг Юпитера, он то растягивает, то сжимает её. От этого твёрдая оболочка иногда лопается, а содержимое разогревается. За счёт этого, как полагают планетологи, там внутри и может оказаться если и не как в Чёрном море, то по крайней мере как в Северном Ледовитом океане. Короче говоря, жить можно. Если очень постараться.

В любом случае уж получше, чем в венерианской преисподней или марсианской пустыне. По мнению учёных, эта маленькая планетка гораздо интереснее.

У нас намного больше шансов найти более высокоразвитые формы жизни на Европе, возможно, схожие по уровню интеллекта с осьминогами. Если говорить о перспективах поиска жизни вне Земли, то можно с высокой долей уверенности говорить, что существует жизнь подо льдом на Европе Моника Грейди профессор Ливерпульского университета Надежды

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А между прочим, осьминоги — они в смысле интеллекта, знаете ли, весьма и весьма. Может быть, это потому, что у них удивительно сложная для моллюсков нервная система. Ноги не просто выполняют команды головы. Извините за жестокий пример, но почему отрезанное щупальце продолжает само собой дико извиваться? В нём находится практически свой собственный мозг. Голова, как командир, только обозначает задачу: добраться до вкусной рыбины. А уж как это сделать, солдаты решают сами, договорившись между собой: ты держи склянку, а я буду выяснять, что делать с этой штукой сверху. То есть каждый осьминог — это, можно сказать, целый сплочённый коллектив что-то соображающих существ. Согласитесь, не каждое человеческое сообщество может похвастаться таким командным духом в сочетании со способностью хоть что-то соображать. Короче говоря, к такой встрече, конечно, надо подготовиться. Обхватит субмарину и минуты за полторы найдёт, где тут что открывается.

Исчадия ада

Отправлять кого-либо в венерианский зоопарк можно только за многочисленные грехи, потому что там плюс 467, давление 92 земные атмосферы, океаны из углекислого газа и дожди из серной кислоты, которые даже не успевают долетать до поверхности — получается интересное атмосферное явление под названием вирга. Тем не менее имеются самые что ни на есть научные данные о том, что и к таким условиям можно приспособиться.

Этот снимок был сделан советским аппаратом "Венера-13" в 1982 году. Модуль проработал чуть больше двух часов. Выяснилось, что изображения одних и тех же поверхностей, снятых в разное время, отличаются. Некие объекты там внезапно появляются и вскоре исчезают. Этого едва различимого товарища (наверху в центре коллажа) условно назвали "скорпионом". А вот, к примеру, нечто похожее, по мнению исследователей, на древесный гриб.

Или вот, вроде ящерица на камень взбирается. Объект в научной работе фигурирует как "амисада" — это название соответствующей разновидности земных рептилий.

Всё это содержится в материале, подготовленном в Институте космических исследований Российской академии наук. Ведущим автором исследования был заслуженный деятель науки России, руководитель лаборатории в Отделе физики планет и малых тел Солнечной системы Леонид Ксанфомалити.

Наука в курсе дела?

Насчёт Марса стоит коротенько, минут на сорок, дать народу сразу две лекции. Первым докладчиком выходит учёный из NASA Гилберт Левин. Он в середине 70-х участвовал в подготовке миссий Viking 1 и Viking 2. Дело в том, что он изобрёл отличный способ находить бактерии где бы то ни было. Способ такой: кладёшь немного радиоактивного вещества и ждёшь. Микробы не очень хорошо разбираются, что им есть, поэтому обязательно начнут употреблять эту гадость и выделять такой же нехороший газ — тут-то их и "засекут" специальные датчики. И вот хотите верьте, а хотите не верьте. Такие тесты на Марсе дали положительный результат. Правда, есть одно но: эксперименты пытались повторять, только больше никто ничего есть не стал. Может, распробовали и сказали: "Нет, спасибо". Но учёные полагают, что это либо какой-то просто химический процесс, либо бактерии были наши собственные, которые "Викинги" с собой привезли.

И вторая часть концерта. Выступает Уильям Ромозер. Очень уважаемый американский профессор-энтомолог. Изучает насекомых. А когда внимательно рассмотрел снимки Curiosity, то пришёл к выводу, что теперь и астробиологам наконец будет что изучать.

Фото © NASA / JPL, William Romoser / Ohio University

Вот такое дело, по мнению учёного, обитает в кратере Гейл. И не просто обитает, а летает по вполне определённым траекториям и гнездится в марсианском грунте.

Фото © ResearchGate

После публикации статьи Ромозера уже было начался шум, и тут Университет Огайо её молча удаляет. Сам профессор оправдывает такую непоследовательность тем, что его очень утомили журналисты. Снуют, понимаешь, тут и там, хуже марсианских мух. Зато достоверно существуют.

Авторы Адель Романенкова