Специалисты считают, что данные о вакцинации среди населения значительно завышены.

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен по всех регионах России на 5,5%. Высокий уровень заболеваемости наблюдается среди всех возрастных и социальных групп. Наиболее неблагоприятная ситуация с распространением вируса в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные НИИ гриппа имени Смородинцева.

К понедельнику, 10 февраля, все школы были закрыты в Миассе, Воронеже и Уфе. Кроме того, карантин продлили в Саратове, Тюмени, Оренбурге, Ульяновске, а в Вологодской области ограничили проведение массовых мероприятий.

Как утверждают эксперты, в текущем году наиболее распространён тип гриппа В, для которого типично медленное распространение и сравнительно невысокое число заражённых. Однако встречаются также и штаммы H1N1 и H3N2.

По мнению специалистов, статистика заболеваемости гриппом значительно занижена, а вот данные о вакцинации, напротив, завышены. На фоне этого китайский коронавирус дисциплинировал россиян в плане профилактики вирусных заболеваний.

— Официальные цифры по летальности от гриппа в России условны. Достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США, где смертность в разы выше. Человек может умереть от остановки сердца, но до этого у него было воспаление лёгких, вызванное гриппом, — поясняет глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

В этом году в США зафиксировано 15 миллионов случаев заболевания гриппом. При этом десять тысяч человек умерли от вируса. Всего, по данным ВОЗ, от гриппа умирает порядка 650 тысяч человек в год. Большинство летальных случаев зарегистрировано в развивающихся странах.

По мнению российских специалистов, такой показатель обусловлен низким уровнем вакцинации в мире, а также тем, что люди обращаются за медицинской помощью, лишь когда заболевание находится на тяжёлой стадии.