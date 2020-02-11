СМИ: Во всей России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
Специалисты считают, что данные о вакцинации среди населения значительно завышены.
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен по всех регионах России на 5,5%. Высокий уровень заболеваемости наблюдается среди всех возрастных и социальных групп. Наиболее неблагоприятная ситуация с распространением вируса в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные НИИ гриппа имени Смородинцева.
К понедельнику, 10 февраля, все школы были закрыты в Миассе, Воронеже и Уфе. Кроме того, карантин продлили в Саратове, Тюмени, Оренбурге, Ульяновске, а в Вологодской области ограничили проведение массовых мероприятий.
Как утверждают эксперты, в текущем году наиболее распространён тип гриппа В, для которого типично медленное распространение и сравнительно невысокое число заражённых. Однако встречаются также и штаммы H1N1 и H3N2.
По мнению специалистов, статистика заболеваемости гриппом значительно занижена, а вот данные о вакцинации, напротив, завышены. На фоне этого китайский коронавирус дисциплинировал россиян в плане профилактики вирусных заболеваний.
— Официальные цифры по летальности от гриппа в России условны. Достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США, где смертность в разы выше. Человек может умереть от остановки сердца, но до этого у него было воспаление лёгких, вызванное гриппом, — поясняет глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
В этом году в США зафиксировано 15 миллионов случаев заболевания гриппом. При этом десять тысяч человек умерли от вируса. Всего, по данным ВОЗ, от гриппа умирает порядка 650 тысяч человек в год. Большинство летальных случаев зарегистрировано в развивающихся странах.
По мнению российских специалистов, такой показатель обусловлен низким уровнем вакцинации в мире, а также тем, что люди обращаются за медицинской помощью, лишь когда заболевание находится на тяжёлой стадии.
При этом ряд экспертов отрицают пользу вакцины именно от гриппа. Например, как считает Саверский, предугадать на этапе создания вакцины, какой именно штамм гриппа распространится в этом сезоне, невозможно. Более того, выяснить, грипп у больного или не грипп, можно только в инфекционной больнице, где у пациента берут соответствующие анализы. Обычные терапевты, как правило, определяют диагноз на глаз. Поэтому в случае, если это действительно грипп, остаётся только лечить осложнения.
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