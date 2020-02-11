Власти региона призвали не допускать "наживы на людях" в период эпидемии.

Антимонопольная служба займётся проверкой цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптеках Пермского края, сообщается на сайте правительства региона.

— Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому Минздраву контролировать наличие в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Поддержку краевому Минздраву окажет Пермское УФАС России, которое также по просьбе главы Прикамья проверит действия аптек, поднявших цены, в том числе на предмет сговора, — уточняется в заявлении.

На фоне эпидемии ОРВИ и гриппа врио губернатора края призвал "не допускать наживы на людях" и следить за тем, чтобы цены в аптеках не отличались от рыночных.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении завышенных цен в аптеках следует обращаться в Росздравнадзор, у которого есть право не только провести контрольную закупку, но и привлечь нарушителя к ответственности.

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что эпидемиологический порог в период с 28 января по третье февраля среди населения столицы региона превышен на 49,3% и сохранялся на этом уровне последующие дни. В образовательных учреждениях введён карантин до 13 февраля.