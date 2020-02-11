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Опубликовано 11 февраля 2020, 10:28

Милонов призвал "выгонять к чертям собачьим" чиновников с ярким цветом волос

Депутат также считает необходимым ввести требования к одежде госслужащих.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал отстранять от работы чиновников, которые окрашивают волосы в яркие, вызывающие цвета. Об этом он заявил агентству "Москва", комментируя запрет на закрашивание седины для госслужащих старше 40 лет, введённый в Туркменистане.

Как человек хочет выглядеть, так он и выглядит: нравится ему краситься — пусть красится. Лично мне такое не нравится, но кому-то нравится — пусть он так и делает. Вряд ли кто-то будет с синими волосами ходить или с розовыми, а что касается маскировки седины — ну, это личное. Если же это розовые волосы — выгнать к чертям собачьим, — заявил Милонов.

Депутат также отметил, что всё ещё считает необходимым ввести требования к внешнему виду госслужащих, например переодеть депутатов в мундиры.

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Милонов призвал отказаться от кремов "из глаз морских ежей" из-за коронавируса
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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Варвара Романова
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