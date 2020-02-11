Милонов призвал "выгонять к чертям собачьим" чиновников с ярким цветом волос

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал отстранять от работы чиновников, которые окрашивают волосы в яркие, вызывающие цвета. Об этом он заявил агентству " Москва ", комментируя запрет на закрашивание седины для госслужащих старше 40 лет, введённый в Туркменистане.

— Как человек хочет выглядеть, так он и выглядит: нравится ему краситься — пусть красится. Лично мне такое не нравится, но кому-то нравится — пусть он так и делает. Вряд ли кто-то будет с синими волосами ходить или с розовыми, а что касается маскировки седины — ну, это личное. Если же это розовые волосы — выгнать к чертям собачьим, — заявил Милонов.