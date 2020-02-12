Китайский коронавирус — самая громкая эпидемия за последнее время. Весь мир, затаив дыхание, следит за тем, как китайские власти противостоят болезни, и считает количество заболевших. Вы можете посмотреть их здесь. На сегодняшний день в России лишь 2 человека заболели коронавирусом. И это граждане Китая. Между тем, если посмотреть статистику погибших от самого привычного гриппа и ОРВИ, то цифры по-настоящему пугают.