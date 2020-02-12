После шторма в Шотландии на берег вынесло огромный скелет, и в Сети не могут понять, кому он принадлежит

Останки странного существа обнаружили на побережье в округе Абердиншир, Шотландия, пишет Mirror. А позже в "Фейсбуке" появился пост, в котором автор спрашивает, что это может быть за монстр. На прикреплённом фото видно изогнутый скелет, который кажется просто огромным по сравнению со стоящим рядом мальчиком.

Нашёл сегодня это странное существо возле Абердина. Есть идеи, что это может быть? Из поста в "Фейсбуке"

Фото © Facebook / Fubar News

Судя по всему, останки вынесло на берег после шторма "Сиара", бушевавшего в Европе. И пользователи в соцсетях принялись шутить и строить предположения о том, чем удивила их природа на этот раз. Версии озвучивались самые разнообразные: от скелета динозавра до лох-несского чудовища. Однако были комментарии о том, что это могла быть косатка, дельфин или кит.

Сначала я подумал, что это бронтозавр, но, глядя на позвонки и стуктуру скелета, я склоняюсь диплодоку / трицератопсу Matthew Cook