Любовь без предубеждений? За сердце "холостяка" поборется другой мужчина

В новом сезоне ток-шоу "Холостяк", который выйдет весной на телеканале ТНТ, зрителей ожидают две любопытные изюминки. За сердце одинокого стоматолога Антона Криворотова будут бороться не только девушки, но и мужчина, который много лет успешно отрицает свою половую принадлежность. Об этом сообщает портал UfacityNews.

34-летний Антон Криворотов получил образование в России и США, работает по профилю гнато-нейромышечной стоматологии. В мире едва ли можно насчитать сотню таких специалистов. Он — потомственный зубной врач, внук челюстно-лицевого хирурга Александра Евдокимова, которого считают основателем школы отечественной стоматологии. В его честь назван Московский государственный медико-стоматологический университет, который, собственно, и закончил Криворотов.

Он не только отличный специалист, к которому обращаются российские медийные персоны, но и всесторонне развитая личность. Антон серьёзно занимается музыкой, сочиняет песни и выступает на фестивалях. Криворотов рассказал, что уже готов к созданию собственной семьи и с "большим вниманием относится к выбору любимого человека".

Кто знает, быть может, судьба и любовь сведут его с одной из участниц по имени Zaki. От рождения она является мужчиной, который родился в Уфе и носил имя Заки Мусин. За его плечами — и служба в армии, и образование инженера-технолога, и жизнь в столице Башкирии.

С юного возраста Заки чувствовал, что выделяется среди сверстников, но в полной мере это раскрылось, когда юноша в возрасте 19 лет уехал покорять Москву, полностью сменил имидж, научился танцевать на каблуках, краситься и выглядеть как модель с обложки модного журнала. Он взял себе новое имя Zaki Lucky, что можно перевести как "счастливчик Заки", и стал идентифицировать себя с девушкой.