При налёте бандитов на деревню в Нигерии погиб 21 человек

В нападении местные СМИ обвиняют одну из террористических группировок.

Barely 12hrs after the condolence visit by president @MBuhari to Maiduguri, BH are currently attacking the immediate outskirts of Maiduguri... We can hear Bomb blasts and gunshots from close range. I did recorded this live 6:33pm 12/02/2020 pic.twitter.com/bqePurI1r1 — ahmed zango (@loordknight) February 12, 2020

21 человек погиб в нигерийском штате Кадуна при налёте на деревню Бакали. Ещё девятеро пропали без вести. Об этом сообщает национальная газета Leadership.

Согласно данным издания, нападение на деревню произошло во вторник. Около сотни вооружённых бандитов ворвались в поселение, сея хаос и разрушение. Они использовали канистры с бензином, чтобы поджигать жилые строения и запасы зерна.

В том числе они заперли в одном из домов семью, состоявшую из 11 человек, и подожгли его. На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов.

People are trying to cover up the attacks happening at Jiddari-Polo area in Maiduguri. This is the inhabitants fleeing the current violence. PRAY FOR MAIDUGURI!!! 🙏🙏🙏



Burna | Davido | Psquare | Wizkid| Nigerians pic.twitter.com/g1tH770Fgx — Dejay Yella (@DejayYella) February 13, 2020

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, но в этой местности действуют радикальные исламисты из "Боко харам"*, также известной как "Западноафриканская провинция Исламского государства"*. Организация выступает против западной модели управления государством и социальной политики и требуют введения шариата по всей стране.