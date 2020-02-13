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Регион
Опубликовано 13 февраля 2020, 06:56

При налёте бандитов на деревню в Нигерии погиб 21 человек

В нападении местные СМИ обвиняют одну из террористических группировок.

21 человек погиб в нигерийском штате Кадуна при налёте на деревню Бакали. Ещё девятеро пропали без вести. Об этом сообщает национальная газета Leadership.

Согласно данным издания, нападение на деревню произошло во вторник. Около сотни вооружённых бандитов ворвались в поселение, сея хаос и разрушение. Они использовали канистры с бензином, чтобы поджигать жилые строения и запасы зерна.

В том числе они заперли в одном из домов семью, состоявшую из 11 человек, и подожгли его. На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, но в этой местности действуют радикальные исламисты из "Боко харам"*, также известной как "Западноафриканская провинция Исламского государства"*. Организация выступает против западной модели управления государством и социальной политики и требуют введения шариата по всей стране.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Илья Птичкин
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