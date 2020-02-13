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Опубликовано 13 февраля 2020, 13:54

Жириновский пришёл в Госдуму в перчатках и обещал выяснить, в какой фракции больше микробов

Фото © ЛДПР

Фото © ЛДПР

Лидер ЛДПР призвал всех депутатов последовать его примеру и защищать иммунитет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришёл в Госдуму в белых перчатках. По его словам, это мера профилактики против распространения микробов и бактерий.

Я всем рекомендую — никаких рукопожатий. Но чем перчатки вас сохранят? Учёные уже подсчитали: более 30 тысяч микробов — на наших руках. Посмотрите: белые перчатки уже надели депутаты фракции ЛДПР. Все 40 будут в белых перчатках, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также анонсировал проверку столов в Госдуме на наличие микробов, чтобы выяснить, какая фракция в этом отношении "лидирует".

Уборщиц попрошу брать пробы грязи на ваших столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Я заранее говорю, что у ЛДПР наиболее чистые столы, потому что никто не здоровается [за руки] и в ближайшие дни все наденут перчатки, — добавил политик.

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Александра Вишнякова
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