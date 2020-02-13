Жириновский пришёл в Госдуму в перчатках и обещал выяснить, в какой фракции больше микробов

Лидер ЛДПР призвал всех депутатов последовать его примеру и защищать иммунитет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришёл в Госдуму в белых перчатках. По его словам, это мера профилактики против распространения микробов и бактерий.

— Я всем рекомендую — никаких рукопожатий. Но чем перчатки вас сохранят? Учёные уже подсчитали: более 30 тысяч микробов — на наших руках. Посмотрите: белые перчатки уже надели депутаты фракции ЛДПР. Все 40 будут в белых перчатках, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также анонсировал проверку столов в Госдуме на наличие микробов, чтобы выяснить, какая фракция в этом отношении "лидирует".