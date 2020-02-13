Госдума одобрила во II чтении проект о бесплатном горячем питании младших школьников

Документом конкретизируются особенности качественного и безопасного питания для учащихся младших классов.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном обязательном горячем питании для младшеклассников с учётом поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Документ прошёл первое чтение в октябре 2019 года.

— Была внесена поправка, в соответствии с которой "обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются... не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием", — уточняется на сайте нижней палаты парламента.



Документом также предлагается ввести понятие "здоровое питание" и уточнить особенности качественного и безопасного питания для учащихся младших классов. Кроме того, он предусматривает запрет на использование при производстве продукции для детей сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.