Скандалы в ООН и великий двоеженец: К чему привёл запрет браков с иностранцами в СССР 15 февраля 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР в стране были запрещены браки с иностранцами. К каким последствиям и казусам это привело? 18 февраля, 23:40 8122 8122 Фото © ТАСС / Беляков С.

На протяжении шести лет советские граждане не могли сочетаться браком с гражданами других стран, а уже состоявшим в подобном браке супругам пришлось выдержать весьма непростое испытание чувств, завершившееся только осенью 1953 года с отменой указа.

Причины запрета

Во многих источниках указывается, что официальным объяснением причин запрета на браки с иностранцами стало стремление защитить советских женщин от дискриминации, которой они подвергаются за границей. Однако ни в одном официальном источнике таких формулировок не содержится. Указ Верховного Совета от 15 февраля 1947 года вообще не содержит никаких разъяснений о причинах строгого запрета.

Вероятнее всего, к этому решению подтолкнули изменившиеся времена. В 30-е годы СССР был закрытой страной, обычный гражданин и мечтать не мог о том, чтобы оказаться за границей. Всё изменила война. Во-первых, теперь в зоне советского влияния оказалась вся Восточная Европа, где размещалось большое количество воинских частей. Сотни тысяч военнослужащих по военной необходимости находились за границей и жили там годами, заваливая командиров просьбами о разрешении жениться на польках, чешках, болгарках и т.д. Во-вторых, несколько миллионов советских граждан оказались в немецком плену или были угнаны на принудительные работы. Большинство из них вернулись в СССР после войны, но несколько десятков тысяч успели жениться или выйти замуж за иностранцев и возвращаться в СССР не желали. А европейские государства отказывались выдавать этих людей в СССР.

Всё это происходило на фоне резкого ухудшения отношений с западными странами и начала холодной войны. Поскольку брак с иностранцем был единственной легальной возможностью эмигрировать из СССР, утечка даже нескольких десятков тысяч граждан могла нанести серьёзный ущерб советскому имиджу за границей. Первой ласточкой стали мемуары беглеца Виктора Кравченко, опубликованные в 1946 году. В них он живописно осветил ужасы коллективизации и разного рода жестокости сталинской системы, что привело к громкому международному скандалу.

Последствия

Фото © Public Domain

Запрет на браки с иностранцами сильнее всего ударил по двум категориям советских граждан — женщинам, угнанным за границу на работы и там вышедшим замуж (самая многочисленная категория), и женщинам, заключившим брак с иностранцем в СССР (эти редкие браки, как правило, заключались с сотрудниками дипломатических представительств). Что касается мужчин-военнослужащих, то им категорически запрещалось жениться на иностранках на уровне приказов по армии. Более того, в отдельных частях военнослужащих подвергали строжайшим взысканиям даже за попытку познакомиться с местными жительницами.

В первую очередь закон был направлен против женщин, которые вышли замуж за иностранцев, вынужденно находясь за границей. Если они проживали на территории социалистических стран, то этот вопрос решался просто — брак аннулировали, женщин возвращали на родину. Однако в тех случаях, когда женщины проживали в американской или британской зоне оккупации, приходилось прикладывать больше усилий. В этом случае советские органы ссылались на то, что брак не был зарегистрирован в консульстве СССР или уполномоченными советскими ведомствами, а значит, является недействительным. А повторно заключить его в консульстве нельзя, поскольку в СССР подобные браки незаконны. Соответственно, советская гражданка (чаще всего) или гражданин (что реже, но тоже случалось) подлежит немедленному возвращению на родину.

Большая часть советских граждан была возвращена в СССР к концу 40-х годов. Лишь порядка 16 тысяч человек остались в Европе. Это были те, кто в браке уже успел завести детей. Эти семьи в связи с рядом сложностей решено было не трогать.

Что касается советских граждан, заключивших брак уже в СССР, то чаще всего ими занималось МГБ. Либо по линии родственников несознательного советского гражданина, либо напрямую. Таких граждан всеми силами уговаривали расторгнуть брак с иностранцем или, наоборот, запугивали. Если мужем (женой) советского гражданина по какой-то необходимости принималось решение покинуть СССР, то вторую половину не выпускали из страны. Не помогали даже ходатайства высокопоставленных персон.

Всё это привело к ряду драматичных историй и даже юридических казусов.

Скандал в ООН

Жарко Тито (слева), за которого вышла замуж Тамара Вегер. Фото © Public Domain

До вступления в силу закона советских гражданок крайне неохотно выпускали из страны вместе с мужьями. Но это всё же случалось. Так, в 1946 году со скандалом удалось выехать в Югославию Тамаре Вегер, которая вышла замуж за сына главы государства Иосипа Тито. Правда, отца Вегер за потерю классовой бдительности выгнали из партии и сняли с высокого поста.

Евгении Думновой, вышедшей замуж за работника уругвайского посольства, удалось уехать с мужем только после того, как лично министр иностранных дел Уругвая обратился с персональной просьбой к Молотову.

Но в других случаях семейным парам предстояло пройти через более серьёзные испытания. Один из подобных браков закончился международным скандалом в ООН. В конце 1946 года комсомолка Лидия Лесина вышла замуж за сына чилийского посла Окампо.

Осенью 1947 года между СССР и Чили произошёл дипломатический конфликт, закончившийся разрывом отношений. Однако семья Окампо категорически отказалась покидать СССР до тех пор, пока советские органы не разрешат Лесиной уехать вместе с мужем. Чилийские власти поддержали своего посла и запретили советской дипмиссии покидать страну до тех пор, пока Окампо не разрешат увезти жену.

Наконец летом 1948 года Окампо, назначенный представителем Чили в ООН, покинул Москву. Однако его сын отказался уезжать без жены. Пара поселилась в "Национале", где супруг неотлучно находился при жене, опасаясь её ареста. Окампо-старший подал в Юридический комитет ООН жалобу на действия СССР, что привело к скандалу, однако не поколебало решимости советского руководства не выпускать Лесину.

Лидия Лесина и сын посла Чили. Фото © Public Domain

Всё это время МГБ настойчиво обрабатывало девушку, требуя развестись с мужем. Однако ни уговоры спецслужб, ни просьбы родственников не повлияли на стойкую комсомолку. Администрация гостиницы вдвое повысила паре тарифы на проживание, надеясь, что она съедет, однако этого не произошло.

Дело Лесиной-Окампо рассматривалось в Совете министров! Глава МГБ Семён Игнатьев предложил выслать чилийца из страны, а Лесину арестовать по 58-й статье. Однако по какой-то причине это решение не было исполнено, а через несколько месяцев умер Сталин, всем стало не до супругов. В конце 1953 года, выдержав пятилетнюю осаду, Окампо и Лесина уехали в Чили.

Драма родственника императора

Но не все подобные истории заканчивались хеппи-эндом. Мишка Бабичефф был сыном русского офицера-драгуна и родственницы эфиопского императора Мелика II, с которой он познакомился в начале ХХ века, будучи членом русской миссии при эфиопском дворе. Бабичефф учился в Европе, некоторое время был личным пилотом императора, а затем возглавлял ВВС Эфиопии. В 1944 году он был назначен временным поверенным в СССР.

В Москве он женился на советской гражданке Людмиле Нестеренковой, в 1947 году у них родился ребёнок. Но в 1948-м Бабичефф перенёс инсульт и вынужден был выехать на лечение в Швецию. Жену и ребёнка дипломата вместе с ним не отпустили. По состоянию здоровья он больше не мог выполнять функции дипработника и уехал на родину. После того как в СССР узнали, что Бабичефф не вернётся, его брак с Нестеренковой был аннулирован. Несмотря на то что Бабичефф неоднократно предпринимал попытки связаться с семьёй в СССР и даже подключил к этому делу эфиопского императора, он так и не добился разрешения на выезд жены и даже не получил их контактных данных. Он больше никогда так и не увидел жену и сына и умер в 1964 году.

Казус Прокофьева

Сергей Прокофьев и Лина Кодина с детьми. Фото © Wikipedia

Закон о запрете браков с иностранцами привёл к любопытному юридическому казусу, который стал известен как казус Прокофьева. Дело в том, что прославленный композитор Сергей Прокофьев оказался единственным в советской истории человеком, официально имевшим двух законных жён одновременно.

В 1923 году, будучи эмигрантом, Прокофьев женился на испанской оперной певице Лине Кодине. Вместе с ним она уехала в СССР и даже получила советское гражданство. Однако вскоре после возвращения композитор увлёкся Мирой Мендельсон и ушёл жить к ней, не подав на развод.

В начале 1948 года он всё же женился на новой возлюбленной. Причём предыдущий брак ему не расторгли. В то время уже действовал запрет на браки с иностранцами, в ЗАГСе истолковали его весьма буквально, посчитав, что брак с иностранкой (хотя и гражданкой СССР), заключённый за пределами СССР, недействителен, поэтому и разводиться необязательно.

Кодина, узнав об этом, устроила скандал и потребовала выпустить её из СССР, после чего подозрительной испанкой заинтересовались бдительные органы. Вскоре после свадьбы Прокофьева Кодина была отправлена в лагерь.

Вернуться ей удалось только после смерти Сталина. Намереваясь добиться справедливости, она обратилась в суд, требуя признать её единственной законной наследницей умершего Прокофьева. В суде удивились, обнаружив, что композитор женился, не разведясь с первой женой (по сути, его второй брак недействителен), и вынес решение в пользу Кодины.

Однако затем в суд обратилась уже Мендельсон, считавшая законной женой себя. В итоге суд принял соломоново решение — обе женщины были объявлены законными жёнами покойного композитора. Так и возник казус Прокофьева, который стал единственным человеком, состоявшим в двух законных браках одновременно.

Авторы Евгений Антонюк