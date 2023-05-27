Ягодка опять: почему лучший секс в жизни случается после 45 27 мая, 00:45 77346 77346 Обложка © Фильм "Американский пирог: Все в сборе", режиссеры-сценаристы

Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг / Kinopoisk.ru

Расхожее мнение предписывает, что лучший возраст для занятий сексом — молодость. Вроде бы и тело пышет здоровьем, и гормоны бьют через край. Однако это всего лишь заблуждение. Оказывается, лучший секс в жизни у людей случается... после 45. Таковы данные исследования, проведённого сервисом Happify.

Возраст для утех

Большинство опрошенных девушек заявили, что лучший возраст для занятий сексом для них — 26 лет. Мужчины же обозначили цифру в 32 года. Но тогда, когда дело дошло до тех, кто уже многое повидал в жизни (людей в возрасте от 50 до 60 лет), цифра превзошла ожидания исследователей. Оказалось, что самые яркие постельные сцены случались с ними в 46 лет. При этом те зрелые пары, у которых пока нет "синдрома мёртвой постели", когда близость случается раз в месяц, куда более счастливы и в остальных сферах жизни, говорится в исследовании.

Вкус приходит с опытом

Оказывается, удовлетворение близостью с партнёром тоже приходит с годами. Так, учёные из Университета Миннесоты вместе с коллегами из Государственного университета Нью-Йорка выяснили, что те, кому за 60, несмотря на редкость секса, удовлетворены им куда сильнее, чем молодёжь. В своём исследовании "Сексуальное качество жизни и старения" (англ. — Sexual Quality of Life and Aging) они утверждают, что с годами количество переходит в качество. И даже редкий половой акт те, кто родился в 60-е и 70-е годы, оценивают куда выше, чем поколение 80-х.

Данные опроса, который проводился без малого восемнадцать лет, показали весьма любопытные результаты. В свои 50 мужчины получают больше удовольствия от секса, чем в 40. При этом удовлетворённость в постели распространяется и на другие сферы жизни и наоборот.

— Это согласуется с улучшением, которое мы наблюдаем в других сферах жизни с возрастом и подчёркивает преимущества полученного жизненного опыта для сексуальности, когда люди больше узнают о своих сексуальных предпочтениях, а также о симпатиях и антипатиях партнёров, — утверждают авторы исследования.

Секс — залог здоровья

Фото © Freepik

Заниматься сексом, как оказалось, не только приятно, но и полезно. Так, ещё одно исследование, проводившееся в рамках Английской программы изучения старения (от англ. — English Longitudinal Study of Ageing), показало: чем меньше у пожилых людей секса, тем больше вероятность того, что у них возникнут проблемы с психическим и физическим здоровьем.

— Наше исследование изучило сексуальную жизнь 2577 мужчин и 3195 женщин в возрасте 50 лет и старше, — рассказывает в своей статье одна из соавторов исследования, доктор Сара Джексон из Института эпидемиологии и здоровья Университетского колледжа Лондона. — Мы обнаружили, что мужчины, которые сообщали о снижении полового влечения, с большей вероятностью были подвержены развитию рака или других хронических заболеваний, ограничивающих их повседневную деятельность. Мужчины и женщины, сообщившие о снижении частоты сексуальных действий, также чаще говорили об ухудшении своего здоровья. Те, кто испытывает снижение сексуальной активности, сетуют на более плохое самочувствие, чем те, кто поддерживает свой уровень сексуального желания, активности и функций. Мы также обнаружили, что мужчины, которые сексуально активны в более позднем возрасте, по-прежнему обладают лучшими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто этого не делает.

Вместо утренней зарядки

Вместе с тем ночные утехи помогут поддерживать в достойном состоянии не только разум, но и тело. "Важно помнить, что секс — это форма физической активности, часто выполняемой с умеренной интенсивностью, которая сжигает около четырёх калорий в минуту, — отмечает Сара Джексон. — Все упражнения приносят пользу для здоровья, и секс ничем не отличается".

Фото © Фильм "Американский пирог", режиссеры Пол Вайц, Крис Вайц, сценарист Адам Херц / Kinopoisk.ru

За хорошее самочувствие после бурной ночи, отмечает Сара Джексон, отвечает большое количество эндорфинов, выбрасываемых в кровь. Они-то и вызывают чувство счастья или восторга. "Это не только влияет на наше психическое здоровье, — добавляет она. — Более высокий уровень эндорфинов также связан с активацией иммунной системы, что может снизить риск возникновения рака и сердечных заболеваний".

Активные занятия сексом могут отложить и наступление менопаузы у женщин среднего возраста. По данным исследования, опубликованного в журнале Королевского общества открытой науки (от англ. — Royal Society Open Science), секс раз в неделю снижает шансы на наступление менопаузы на 28% по сравнению с женщинами, которые занимались сексом реже одного раза в месяц.

— Если женщина приближается к середине жизни, занимаясь сексом мало или нечасто, то тело не будет воспринимать физические сигналы возможной беременности, — поясняют учёные из Лондонского университетского колледжа Меган Арнот и Рут Мейс.

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Три тысячи женщин около 46 лет принимали участие в их эксперименте. За более чем два десятка лет (а именно столько продолжалось исследование) учёным удалось установить, что наступление менопаузы напрямую зависит от того, насколько часто женщина занимается сексом.

Авторы Николай Антонов