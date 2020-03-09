Внешний вид этой модели может напугать кого угодно, но для неё татуировки — настоящее искусство

Свою первую татуировку девушка сделала в 18 лет. Сейчас Анускатз буквально живёт в тату-салоне в Германии вместе со своим мужем, который работает тату-мастером. Сама же девушка нашла призвание в модельном бизнесе и создании контента. Анускатз относится к телу как к холсту, который она использует для выражения любви к искусству.

Фото © Instagram / anuskatzzz

Сейчас тело модели покрыто татуировками буквально с головы до пят. Девушка не пропустила и глазные яблоки — они у неё тёмно-фиолетового цвета. Анускатз начала забивать тело, как только достигла совершеннолетия и ей для этого перестало быть нужно разрешение родителей.

Фото © Instagram / anuskatzzz

Я набила свою первую татуировку, когда мне исполнилось 18 лет. Я обожаю искусство, особенно если оно становится частью тебя. Если быть точной, не то чтобы я обожала татуировки, но я влюблена в творчество, это просто один из вариантов его выражения Анускатз

Фото © Instagram / anuskatzzz

Как красота требует жертв, так и искусство — тоже. Особенно если оно такое. На инстаграм девушки подписано больше 40 тысяч человек. И, к сожалению, не все из них разделяют взгляды блогерши. Часто модели приходится мириться с кибербуллингом и обыкновенными интернет-троллями. Но любительнице татуировок к этому не привыкать: что думают другие, её уже не волнует.

Фото © Instagram / anuskatzzz

Татуировки стали для меня потрясающей возможностью изменить тело, свой взгляд на мир и, конечно, мою жизнь Анускатз

Фото © Instagram / anuskatzzz

Я просто стараюсь быть собой, любить и восхищаться собой, какая я есть. Я сама создала свой сказочный образ, которым я всегда была и всегда буду Анускатз

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