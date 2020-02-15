В России могут ввести на предприятиях курсы личной гигиены из-за ситуации с коронавирусом

Ранее в ВОЗ рассказали, что медицинская маска — не гарант защиты от пневмонии нового типа.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Минтруду организовать на государственных предприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики. Копия соответствующего письма оказалась в распоряжении RT.

— Повышение осведомлённости граждан поможет не только защитить их здоровье, уменьшить нагрузку на работников медицинских организаций, но и принесёт пользу в экономическом плане, так как десятки тысяч людей не будут выпадать из рабочего процесса, — говорится в тексте письма.

Сухарев подчеркнул, что новости о вспышке коронавируса в мире и ажиотаж с марлевыми повязками показали, что не все россияне имеют представление об инфекционных заболеваниях и способах защиты от них. Депутат также добавил, что подобные курсы стоит провести и на частных предприятиях.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря. На сегодняшний день число умерших от пневмонии нового типа превысило 1500 человек, количество заболевших — более 66,4 тысячи. В ВОЗ ранее заявили, что медицинские маски не гарантируют защиты от коронавируса.