Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии "на самом высоком уровне"
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Он рассказал о якобы существующей фотографии, на которой в одном помещении позируют командующий Ливийской армией Халифа Хафтар, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и ещё один человек, которого Эрдоган назвал главой "Вагнера".
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что за войной в Ливии стоит Россия. Интервью турецкого лидера опубликовал телеканал NTV.
Турецкий лидер заявил о якобы существующей фотографии, на которой в одном помещении позируют командующий Ливийской армией Халифа Хафтар, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и ещё один человек, которого Эрдоган назвал главой "Вагнера".
— Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они всё ещё продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с "Вагнером"]. Сейчас Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне, — сказал он.