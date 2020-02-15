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Регион
Опубликовано 15 февраля 2020, 20:23
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Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии "на самом высоком уровне"

Фото © ТАСС / Imago images / Xinhua

Фото © ТАСС / Imago images / Xinhua

Он рассказал о якобы существующей фотографии, на которой в одном помещении позируют командующий Ливийской армией Халифа Хафтар, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и ещё один человек, которого Эрдоган назвал главой "Вагнера".

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что за войной в Ливии стоит Россия. Интервью турецкого лидера опубликовал телеканал NTV.

Турецкий лидер заявил о якобы существующей фотографии, на которой в одном помещении позируют командующий Ливийской армией Халифа Хафтар, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и ещё один человек, которого Эрдоган назвал главой "Вагнера".

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Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они всё ещё продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с "Вагнером"]. Сейчас Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне, — сказал он.

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София Алабина
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