Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии "на самом высоком уровне"

Он рассказал о якобы существующей фотографии, на которой в одном помещении позируют командующий Ливийской армией Халифа Хафтар, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и ещё один человек, которого Эрдоган назвал главой "Вагнера".

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что за войной в Ливии стоит Россия. Интервью турецкого лидера опубликовал телеканал NTV.

Турецкий лидер заявил о якобы существующей фотографии, на которой в одном помещении позируют командующий Ливийской армией Халифа Хафтар, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и ещё один человек, которого Эрдоган назвал главой "Вагнера".